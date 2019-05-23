США продлили срок полномочий своего посла в Греции

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Государственный департамент США продлил срок полномочий американского посла в Греции Джеффри Пайетта на год, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что Пайетт должен был покинуть Грецию летом 2019 года, однако теперь он останется до лета следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Пайетт был назначен послом США в Греции в 2016 году. С 2013 по 2016 год он работал послом на Украине. Он принимал самое непосредственное участие в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года.

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