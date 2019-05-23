Глава МИД Испании: ЕС должен играть в «державную логику» в отношениях с США

Мадрид, , 10:48 — REGNUM Европейский союз должен иметь стратегическую автономию от США. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью газете El Pais, опубликованном 22 мая.

«Перед США Европа должна начать играть в державную логику. Потому что мы живем в мире держав. США нам ясно говорят, что наша оборона — это не их проблема, и что наш союз их больше беспокоит. В таком случае, на America First нужно отвечать United Europe — Объединенной Европой», — сказал Боррель.

«Я не утверждаю, что мы должны покинуть НАТО, но мы должны иметь стратегическую автономию. И нам нужна определенная способность к реакции»,— добавил он.

72-летний Боррель баллотируется в Европейский парламент от Испанской социалистической рабочей партии. В 2004—2007 годах он был председателем Европейского парламента. Напомним, выборы проходят с 23 по 26 мая. В Испании, как и большинстве стран ЕС, они состоятся 26 мая.

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