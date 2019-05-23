Госдума в приоритетном порядке даст предложения по отказу от виз во Вьетнам

Москва, , 10:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным в приоритетном порядке внести предложения по отмене визового режима между Россией и Вьетнамом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Володин назвал заслуживающим внимание предложение премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фука о безвизовом въезде.

«Заслуживает также внимания и поддержки ваше предложение о безвизовом въезде. Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать решения. Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства», — заявил Володин.

В ходе встречи премьер-министр Вьетнама был рад отметить, что количество российских туристов в 2018 году достигло рекордного уровня 800 тыс. человек, что выше на 10,8% по сравнению с 2017 годом.