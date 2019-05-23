Марокко и Китай запустили программу сотрудничества в сфере водных ресурсов

Рабат, , 11:35 — REGNUM Министр транспорта Марокко Абделькадер Амара и вице-министр водных ресурсов КНР Вэй Шанчжун провели в марокканской столице Рабате встречу, по результатам которой было объявлено о запуске программы укрепления сотрудничества между двумя странами в области водных ресурсов. Данная программа будет осуществляться в рамках соглашения о взаимопонимании, подписанного лидерами Марокко и Китая в 2006 г. Она станет основой для реализации совместных проектов и координации обмена опытом и квалификациями в области водных ресурсов. Об этом сообщает марокканское информационное агентство MAP

Марокканский министр Амар отметил, что власти Марокко считают область водных ресурсов особенно важной, поэтому опыт китайских специалистов пойдет на пользу Марокко.

В свою очередь, его китайский коллега Шаньчжун подчеркнул огромные возможности для сотрудничества, существующие между Марокко и Китаем, и готовность и решимость его страны укреплять стратегическое партнерство с Марокко в этом отношении.