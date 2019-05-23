Страны Персидского залива поддержали идею созыва антииранского форума

Эр-Рияд, , 11:28 — REGNUM Государства — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и страны арабского мира приветствовали призыв короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза провести две внеочередные встречи на высшем уровне для обсуждения агрессивной политики Ирана в регионе. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat сообщает, что форум, на который приглашены лидеры стран — участников Лиги арабских государств, запланирован на 30 мая и пройдет в саудовской Мекке за день до проведения саммита Организации исламского сотрудничества.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что данный призыв отражает неизменную решимость руководства Саудовской Аравии установить мир и безопасность в регионе. В МИДе ОАЭ заявили, что деятельность короля Салмана отражает ведущую роль Эр-Рияда в координирование общеарабской позиции, добавив, что сегодня перед арабскими государствами стоит ряд угроз и вызовов, с которыми необходимо бороться совместными усилиями.

В свою очередь, власти Бахрейна высоко оценили призыв короля Салмана, подтвердив свою полную поддержку всех шагов, предпринятых Эр-Риядом, и его твердую солидарность с ее усилиями по поддержанию безопасности и стабильности в регионе и продвижению интересов арабских стран.

Саудовская Аравия примет 14-ю сессию исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИК) в Мекке 31 мая под председательством короля Салмана. Саммит, который пройдет под девизом «Саммит в Мекке: вместе к будущему», направлен на выработку единой позиции по актуальным вопросам и событиям в исламском мире.