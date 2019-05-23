Четверг, 23 Мая 2019 года
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Палестина не примет участия в саммите по развитию Западного берега

Политика

Палестинские власти заявляют, что ни одна из сторон не вела с ними переговоров по вопросу проведения форума

Рамалла , 23 мая 2019, 11:09 — REGNUM  Официальные лица Палестины сообщили, что делегация страны не будет принимать участия в конференции по экономическому развитию Западного берега, которая состоится в столице Бахрейна в конце июня. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что с правительством страны не проводилось каких-либо консультаций относительно участия Палестины в форуме в Манаме. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что палестинские правящие круги отрицательно относятся к идеи проведения конференции, которую Вашингтон назвал возможностью активизировать приток иностранных инвестиций на Западный берег и в сектор Газа.

По окончании заседания правительства министр социального развития и член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани выразил уверенность в том, что палестинских представителей не будет на проамериканском форуме в Бахрейне. Он добавил, что любой палестинец, который желает принять участие в конференции, предает интересы государства и является сподвижником США и Израиля.

В свою очередь, генеральный секретарь ООП Саиб Эрекат также подтвердил, что ни одна из сторон не консультировалась с Палестиной по вопросу объявленной встречи в Манаме, уточнив, что ООП не уполномочила ни одну делегацию вести переговоры от имени организации.

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Зарубежная хроника
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