В Екатеринбурге началась встреча со сторонниками храма Святой Екатерины

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Екатеринбурге стартовала встреча сторонников храма Святой Екатерины с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Горожан беспокоит судьба религиозного строения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В повестке — четыре вопроса. Участники встречи обсудят, как проводить опрос, почему население было недоинформировано по всей проблематике храма и сквера, а также выслушают экспертов-градостроителей и выяснят, будут ли гарантии по новым решениям.

На мероприятии присутствуют и противники строительства храма, но голоса им не дают. Сейчас обсуждается, как провести опрос без фальсификаций.

Напомним, ряд горожан уже планируют подать заявку на новый референдум по месту строительства храма Святой Екатерины. Власти же уже на следующей неделе собираются определиться с формой учёта общественного мнения.