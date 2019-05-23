В Британии назвали дело Бутиной провалом американской политики

Лондон, , 10:28 — REGNUM Дело осужденной в Соединенных Штатов гражданке России Марии Бутиной стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов, пишет британский журналист Майкл Трейси в своей статье для журнала The Spectator.

Как пишет Трейси, Бутина является политзаключенной, а все обвинения против российской гражданки ложные. Она столкнулась в США с «бессмысленной паранойей» и судебными нарушениями. При этом Бутина никогда не скрывала своих контактов с американскими чиновниками.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США задержали Бутину в июле 2018 года в период, когда готовился российско-американский саммит на высшем уровне в Хельсинки. Гражданка России была обвинена в шпионаже и якобы попытках внедриться в американское оружейное лобби, которое тесно связано с республиканцами.

В ходе расследования против Бутиной не было найдено никаких реальных доказательств того, что она российский шпион. В итоге суд назначил ей 18 месяцев тюрьмы.

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