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Угрозы вынудили «Альтернативу для Германии» отказаться от праздника

Политика

Владелец помещения испугался за близких

Берлин, 23 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Партийный праздник «Альтернативы для Германии» (АдГ) отменен из-за угроз леворадикальных групп. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Торжество должно было пройти в Берлине по случаю выборов в Европарламент, однако правопопулистской партии отказались предоставить помещение. Арендодателя вынудили это сделать угрозы в адрес близких, которые он получал на протяжении нескольких дней.

Лидер партии Александер Гауланд призвал столичные власти найти для партии новое помещение и обеспечить «адекватную защиту». Выборы в Европейский парламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая.

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