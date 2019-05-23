В Ираке требуют приостановить решения главы Киркука по «арабизации» региона

Киркук, Ирак, , 10:29 — REGNUM Правозащитники Иракского Курдистана потребовали приостановить административные решения губернатора провинции Киркук Ракана Саида относительно «арабизации» региона. Об этом 23 мая сообщает Kurdistan24.

Заявление было сделано в ответ на продолжающийся процесс «вытеснения курдов из провинции». В частности, на арест 22 мая четырех местных жителей, отказавшихся покидать свои дома.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде. После референдума о независимости, прошедшего в курдской автономии в сентябре 2017 года, шиитские ополчения вытеснили пешмерга из провинции.

После чего начался процесс «арабизации региона» — политики, которая проводилась во времена президентства Саддама Хусейна.

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