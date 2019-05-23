Индонезия провела переговоры с США о покупке истребителей F-16 Viper — СМИ

Джакарта, , 10:17 — REGNUM Индонезия провела переговоры с Соединенными Штатами о покупке 32 новейших истребителей F-16 Viper производства Lockheed Martin, сообщает Asia Times со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Согласно изданию, источник утверждает, что Джакарта пытается защитить свой доступ к общей схеме преференций (GSP) и противостоять возможным санкциям США за покупку российской военной техники.

По данным издания, Индонезия не маячит в «радаре» главы США Дональда Трампа. Но двусторонний торговый дисбаланс в размере 12,6 млрд долларов США и растущая тенденция протекционизма в Вашингтоне могут изменить это, даже несмотря на то, что Индонезия объявила о самом большом ежемесячном дефиците торгового баланса с 2013 года.

Товарооборот между США и Индонезией в прошлом году достиг 28,2 млрд долларов США, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом, при этом экспорт Индонезии превышает импорт.

«Я не думаю, что Индонезия более заметна на «радаре», чем кто-либо другой», — заявил анонимный источник из Вашингтона, который подтвердил переговоры между Индонезией и США.

«Я думаю, что Трамп даже не знает, где находится Индонезия. Но Госдеп явно уделяет больше внимания торговле, инвестициям в частный сектор и общему экономическому росту», — добавил источник.

Издание отмечает, что позиция США пока не ясна в отношении решения Индонезии о покупке 11 российских истребителя Су-35. В свою очередь, в ВВС Индонезии сообщили, что у них не будет иного выбора, кроме как прекратить действие соглашения, если санкции Вашингтона будут применены.

«Нам нужно использовать комбинацию истребителей восточного и западного производства. Политика неопределенна, и нам нужен баланс, потому что, если у нас будут проблемы с Западом, мы можем использовать самолеты, изготовленные на востоке», — сообщили в ВВС Индонезии.

Напомним, истребитель F-16 Viper был разработан для работы с истребителями пятого поколения F-35 и F-22 Lockheed Martin. Новейший вариант F-16 может быть использован против противовоздушной обороны противника, а также для выполнения задач «воздух-воздух», «воздух-земля» и морских операций.

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