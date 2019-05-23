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Экс-советник Януковича обвинил Порошенко в краже $300 млн

Политика

Юрист Андрей Портнов надеется арестовать активы Порошенко по всему миру

Киев, 23 мая 2019, 10:12 — REGNUM  В Государственное бюро расследований (ГБР) Украины будет подано новое заявление о преступлениях экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший советник беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 22 мая в своём telegram-канале.

Он заявил, что якобы Порошенко уклонялся от уплаты налогов и отмывал деньги, полученные от деятельности своего предприятия «Ленинская кузница» (переименован в Кузницу на Рыбальском).

«Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств», — рассказал Портнов.

Он добавил, что в рамках расследования намерен добиться ареста активов Порошенко на Украине и по всему миру.

Напомним, ранее Андрей Портнов опубликовал документы о деятельности офшорных фирм Порошенко, зарегистрированных в Панаме. Он надеется, что после кадровых перестановок в генеральной прокуратуре Украины, правоохранители обратятся к властям Панамы с просьбой раскрыть транзакции указанных фирм.

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