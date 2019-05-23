Клинцевич: Призывы НАТО покинуть Крым можно воспринимать как угрозу Москве

Москва, , 10:08 — REGNUM Призывы из НАТО России покинуть Крым могут восприниматься Москвой как угроза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Полагаю, что НАТО, призывая Россию покинуть Крым, не отдает себе отчет в том, что подобные призывы, идущие от военного блока, могут восприниматься как угрозы в наш адрес со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Клинцевич.

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он также назвал воссоединение Крыма с РФ «аннексией» и потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев Донбасса

Вопрос о принадлежности Крыма России закрыт раз и навсегда, подчеркнул Клинцевич. Он считает странным, что «кто-то этого еще не понял».