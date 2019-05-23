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Турция предоставила обоснование отмены итогов выбора мэра Стамбула

Политика

Избирательный орган аннулировал более 30 тыс. голосов

Берлин, 23 мая 2019, 10:03 — REGNUM  Высший избирательный совет Турции предоставил обоснование отмены итогов выборов мэра Стамбуле, передает немецкий канал n-tv 23 мая.

Орган опубликовал отчет на 200 страницах, в котором говорится об аннулировании 30 281 голоса из 108 урн. Эти голоса были признаны недействительными, поскольку запись в них не была внесена должным образом. Разница между ведущими кандидатами в итоге составила всего 13 729 голосов.

Напомним, итоги муниципальных выборов от 31 марта в Стамбуле были аннулированы в начале мая. На выборах одержал победу кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Второе место занял кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Как сообщало ИА REGNUM, новые выборы назначены на 23 июня. Европейский союз требовал от Турции обосновать отмену итогов выборов.

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Политическая жизнь Турции
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