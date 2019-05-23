Отказ от приравнивания встреч депутатов к митингами «восстановит диалог»

Москва, , 09:52 — REGNUM Законопроект, предполагающий отказ от приравнивания встреч депутатов с избирателями к митингам, внесли в Госдуму депутаты фракции «справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

«Позорные поправки о согласовании встреч депутатов с избирателями два года назад единолично приняла «Единая Россия». Хотя это — верх абсурда. Встреча народных избранников с избирателями — прямая обязанность! И она должна исполняться в любое время и без ограничений», — отметил Миронов.

Он уверен, что депутаты «Единой России» «после пенсионной реформы, повышения НДС и других «подарков» попросту боятся смотреть в глаза людям».

"Они могут вообще не встречаться с гражданами. Но именно отсутствие диалога ведёт к протестам, подобным тем, что были недавно в Екатеринбурге и Архангельской области», — указал Миронов.