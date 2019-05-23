Министр обороны Украины Полторак представил нового главу генштаба ВСУ

Киев, , 09:53 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак представил Вооружённым силам Украины нового начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, сообщил 22 мая телеканал 112.ua.

Полторак отметил, что Хомчак не является новым человеком в ВСУ. Он побывал на разных должностях, знает проблемы и понимает, над чем следует работать.

«У меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность — повышаться, и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины», — заявил Полторак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Отметим, с июля по декабрь 2014 года Хомчак командовал южной группировкой боевиков ВСУ, которая должна была окружить Донецк с юга, заняв Иловайск и Харцызск. В итоге украинские силовики были разгромлены в так называемом «Иловайском котле».