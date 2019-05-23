Тиллерсон: Путин поставил Трампа в невыгодное положение

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Подготовка и осведомлённость президента России Владимира Путина на первой двусторонней встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге на «полях» саммита G20, была гораздо лучше, чем у американского лидера. Об этом на слушаниях в Конгрессе США сообщил бывший госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон, пишет газета The Washington Post.

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Трамп рассказал, о чем не спросил Путина на встрече в Гамбурге

Тиллерсон отметил, что Путин поставил президента США «в невыгодное положение во время их первой личной встречи». Американская сторона ожидала, что переговоры будут гораздо короче, однако сессия продлилась два часа, охватив проблемы мирового масштаба.

«Расхождение в подготовке привело к неравным условиям», — заявил бывший госсекретарь США.

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СМИ узнали о неофициальной встрече Путина и Трампа в Гамбурге

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге (Германия). До этого президенты России и США общались только по телефону. Беседа глав двух держав продолжалась более двух часов. При этом, согласно запланированному Белым домом графику, на это мероприятие отводилось не более получаса, в Кремле планировали, что встреча продлится около часа. Обсуждались темы борьбы с терроризмом, кибербезопасность, ситуации на Украине, конфликт в Сирии, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

Американский лидер заявил, что его первая личная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была «грандиозной».

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