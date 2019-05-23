Глава Южной Кореи поздравил президента Индонезии с переизбранием

Джакарта, , 09:41 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил главу Индонезии Джоко Видодо с победой на президентских выборах 2019 года, сообщает Sindonews.

«Президент Мун Чжэ Ин выразил свои поздравления во время телефонного разговора с президентом Джоко Видодо в среду, 22 мая 2019 года», — говорится в сообщении посольства Южной Кореи в Джакарте.

Известно, что пара Джоко Видодо — Маруф Амин одержала победу над парой Прабово Субианто — Сандиага Уно на основе результатов президентских выборов 2019 года, объявленных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Индонезии. Из 34 провинций в Индонезии Джоко Видодо победил в 21, а Прабово Субианто — в 13.

Как ранее передавало ИА REGNUM, действующий президент Индонезии Джоко Видодо набрал 55,5% голосов избирателей, а его оппонент Прабово Субианто — 44,5%.