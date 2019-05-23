Оптимизация в сёлах Якутии: власть пошла на уступки, чтобы оттянуть время?

Якутск, , 09:44 — REGNUM Отмена постановления №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики» намного лучше его воплощения вопреки общественным настроениям, но это не является гарантией того, что планы по оптимизации в образовании, здравоохранении и культуре сёл региона не будут воплощены. Такое мнение высказал экс-депутат Госсобрания Якутии, директор республиканского лицея и лидер общественной организации «Саха Конгресс» Иван Шамаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Настораживают некоторые моменты. Возможно, власть просто решила пойти на уступки, чтобы оттянуть время и дать людям успокоиться. Кто знает, каким будет следующее постановление правительства, касающееся этого вопроса. Оно может быть принято с незначительными изменениями и только», — поделился своими опасениями общественник с ИА SakhaDay.

Ивана Шамаева также насторожил слишком краткий, по его мнению, срок, отведённый на подготовку нового документа по оптимизации на селе. Директор Республиканского лицея полагает, что принимать решение о ликвидации и реорганизации школ не стоит раньше конца 2019 года.

«Куда и зачем торопиться? За это время общество могло бы обсудить эти важнейшие вопросы на уровне наслегов, улусов, Ил Тумэна и принять решение вместе. Вообще, спешка в принятии важных решений не нужна. В цивилизованных странах так не принято делать. У нас же вопрос о реорганизации соцобъектов обсуждали в апреле на четырех парламентских комиссиях, и решили создать дорожную карту до 1 июня. Это говорит о том, что наши депутаты далеки от села в целом. Есть, конечно, народные избранники, знакомые с сельской жизнью, но, видимо, они в тот момент не сумели выразить свою позицию, возможно растерялись», — считает Иван Шамаев.

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Он предполагает, что в новом документе, который планируется подготовить к 1 сентября 2019 года, могут изменить нормативы в части количества детей, при котором предусматривается реорганизация школ:

«К примеру, это будет не 108 детей, а 90−100 детей. Но это не поменяет дело. По большому счету, этот вопрос должен выйти из юрисдикции исполнительной власти. Такими вопросами должна заниматься представительная власть. Считаю, что нужно отменить данное постановление и отложить принятие нового на неопределенное время».

Общественник также отметил, что считает экономию в сёлах Якутии при размере регионального валового продукта показателем того, что в республике слабо отстаиваются позиции в федеральном центре. По мнению Ивана Шамаева, сельские школы нужно не только сохранять, но и развивать.

«Да, имеются школы, выпускники которых не поступают в вузы. Ну и что? Это ни о чем не говорит. Неужели эта школа должна закрыться? Дети поступают в средние специальные заведения, приезжают в деревню, обзаводятся хозяйством. Разве это плохо? Возьмем, к примеру, выпускника МГУ и селянина с 50 коровами, со своим хозяйством. Неужели выпускник престижного вуза лучше? Кто это решает? Это неправильный критерий. В конце концов решение о судьбе ребёнка, о том, где он будет учиться, принимает родитель. Именно родители, живущие в селе, должны решать судьбу сельской школы, а не чиновники. Давайте их послушаем», — предлагает Иван Шамаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал отменить вызвавшее волну возмущения постановление правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики». Документом рекомендовалось ликвидировать или реорганизовать школы и детские сады на селе в соответствии с конкретными параметрами, в том числе в зависимости от числа учеников. Средние общеобразовательные школы, где учеников было меньше определённой планки, собирались преобразовать в школы основного образования (9-классные) или в начальные (4-классные), либо в филиалы более крупных школ. По информации СМИ республики, в перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, попали 202 школы и 135 детских садов.

«Взамен этого до 1 сентября 2019 принять новое постановление, в котором по каждому району республики будут прописаны определённые и чёткие согласованные решения», — сказал Айсен Николаев.

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