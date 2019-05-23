Олимпийская чемпионка снова получила пост в свердловском министерстве

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Свердловской области бывшая спортсменка Ольга Котлярова, уже давно нашедшая себя во властной среде, стала заместителем директора департамента молодёжной политики областного министерства образования и молодёжной политики. Об этом она сама сообщила в Facebook.

«Я уверена, что у департамента начинается новая история», — написала Котлярова.

Департамент сейчас является структурным подразделением министерства. Его возглавляет Олег Гущин, который руководил данным ведомством ещё в тот период, когда оно было самостоятельным.

Котлярова — бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в эстафетном беге, заслуженный мастер спорта РФ по лёгкой атлетике и лауреат многих соревнований. С 2010 по 2012 год она была первым замглавы свердловского министра спорта, в 2011 году основала свой благотворительный фонд, в 2012 году вошла в состав областной Общественной палаты.

С конца 2015 года Котлярова перешла в мэрию Екатеринбурга, где проработала заместителем главы информационно-аналитического департамента вплоть до недавнего момента.

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