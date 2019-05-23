Назначение главы администрации президента Украины «вызвало вопросы» в США

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении главой своей администрации юриста Андрея Богдана породило «некоторые вопросы» в США, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст 23 мая, сообщило информационное агентство «Укринформ».

Он отметил, что Вашингтон будет оценивать прежде всего реальные действия Зеленского.

«Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды», — заявил Хербст.

Напомним, Андрей Богдан был адвокатом и советником украинского олигарха Игоря Коломойского. После назначения главой администрации президента он заявил о прекращении сотрудничества с олигархом.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация, что против назначения Богдана выступил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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