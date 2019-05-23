Германия хочет стать посредником в конфликте между США и Ираном — СМИ

Берлин, , 09:06 — REGNUM Германия намерена стать посредником в конфликте между США и Ираном и внести свой вклад в деэскалацию, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Германское внешнеполитическое ведомство оценивает ситуацию в персидском заливе как «чрезвычайно серьезную». По мнению дипломатов, «существует реальный риск эскалации — возможно, на основании недопонимания или инцидента».

23 мая Тегеран посетит политический директор министерства иностранных дел Германии Йенс Плётнер. Он встретится с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, участником закрытых переговоров о ядерном соглашении 2015 года. Плётнер попытается уговорить иранскую сторону продолжить выполнять условия так называемой ядерной сделкой — Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного Ираном и постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Напомним, США вышли из договора.

Как сообщало ИА REGNUM 23 мая, Пентагон рассматривает просьбу Центрального командования ВС США об отправке еще пяти тысяч человек на Ближний Восток из-за возникшей напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

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