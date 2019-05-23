Главы МИД России и Китая обсудили поездку Си Цзиньпина в РФ

Бишкек, , 09:08 — REGNUM Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили июньскую поездку председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча глав МИД прошла на полях министерской встречи ШОС в Бишкеке.

По словам Ван И, российской и китайской сторонам нужно приложить согласованные усилия для подготовки официального визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина и его участия в форуме, сообщает агентство «Синьхуа». ПМЭФ в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня.

Китайский министр напомнил, что в 2019 году Пекин и Москва отметят 70-летие установления дипломатических отношений. В условиях нестабильности в мире обе страны должны поддерживать тесную связь, укреплять координацию и защищать основные принципы международных отношений, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств РФ и КНР провели переговоры в Сочи 14 мая. Лавров и Ван И высказались за мир и развитие, которые они считают лейтмотивом современной эпохи.

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