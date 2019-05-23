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На Украине вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады

Политика

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля 2019 года

На Украине вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады
Иллюстрация: President.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский

Киев, 23 мая 2019, 08:56 — REGNUM  На Украине вступил в силу указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Документ опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

«Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский одним из первых своих указов после вступления в должность президента Украины распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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