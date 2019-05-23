В Турции опровергли информацию об ультиматуме США из-за С-400

Анкара, , 08:36 — REGNUM Информация о требовании Соединенных Штатов аннулировать закупку российских С-400 Турцией не соответствует действительности, заявил замглавы турецкого министерства иностранных дел Явуз Селим Кыран.

«На официальном уровне ничего подобного не было», — цитирует дипломата телеканал A Haber.

По его словам, в марте 2019 года Вашингтон «обновил свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot».

Напомним, ранее сообщалось, что власти США дали турецкой стороне две недели на то, чтобы отказаться от приобретения российских ЗРС, пригрозив «реальными и негативными последствиями».

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