Четверг, 23 Мая 2019 года
09:11:41 МСК

В ООН потребовали от Великобритании вернуть острова Чагос Маврикию

Политика

Резолюция носит рекомендательный характер

Лондон, 23 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Государства — члены ООН поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи о передаче архипелага Чагос из-под контроля Великобритании под контроль Маврикия, сообщает 23 мая Al Jazeera.

В общей сложности в поддержку документа высказались 116 государств, призвавших Лондон вывести свою колониальную администрацию с островов в течение шести месяцев. 56 стран воздержались, а против высказались лишь шесть стран, в числе которых США и Великобритания.

Члены Ассамблеи ссылались на заключение Международного суда, утверждающего, что острова Чагос являются неотъемлемой частью Маврикия.

Напомним, решение Генеральной Ассамблеи носит рекомендательный характер и не обязывает к каким-либо конкретным действием, однако имеет политическое значение.

Острова Чагос, расположенные в Индийском океане, важны в стратегическом плане, здесь находится военная база США, которая использовалась в качестве плацдарма для бомбардировок позиций боевиков в Афганистане и Ираке.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания должна вернуть архипелаг Маврикию — суд ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Великобритании с бывшими колониями
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить