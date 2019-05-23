Реконструкцию Госдумы могут перенести на год

Москва, , 08:25 — REGNUM В связи с обнаружением пустот в фундаменте Госдумы реконструкция зданий нижней палаты парламента переносится примерно на год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая сообщил источник в Госдуме.

«Из-за пустот ремонт переносится где-то на год. Что потом — будет видно», — сказал собеседник агентства.

В связи с планируемой реконструкцией ряда помещений Госдумы, в том числе зала пленарных заседаний, проверили состояние фундамента и выявили пустоты. Ситуация обсуждалась на Совете Думы, участник заседания отметил, что эксперты для оценки состояния строения, как ожидаются, сделают более 400 шурфов.

О том, что здание Госдумы может быть признанно аварийным, сообщил ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Парламентарий спустился в подвал и опубликовал видео увиденного в Facebook.

После этого была создана рабочая группа, речь идет об усилении фундамента. Эксперты предполагают, что фундамент подмыла Неглинка.

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Планировалось, что ремонт зала может начаться уже в 2019 году, по окончании весенней сессии Госдумы и продлится больше года. Предполагалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

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