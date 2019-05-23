Четверг, 23 Мая 2019 года
08:19:44 МСК

Более 30 тыс. человек отметят годовщину высадки войск в Нормандии

Политика

Франция отметит 75-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 2019 года

Париж, 23 мая 2019, 08:10 — REGNUM  Более 30 тыс. человек, в том числе около 480 ветеранов, примут участие в праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня, сообщает Le Figaro.

Известно, что около 300 британских ветеранов сядут со своими семьями на круизное судно 5 июня 2019 года в Портсмуте в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и королевы Англии и высадятся в Нормандии 6 июня утром.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии 6 июня на американском кладбище Кольвиль-сюр-Мер вместе с главой Франции. После церемонии главы двух государств отобедают в префектуре Кан.

По словам префекта, число ожидаемых глав государств пока не известно.

Напомним, операция союзников по освобождению Европы от нацистского ига началась 6 июня 1944 года. Тогда 6 939 судов высадили 132 700 человек, союзных войск США, Великобритании и Канады, на пляжах Нормандии во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция отметит 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить