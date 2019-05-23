Более 30 тыс. человек отметят годовщину высадки войск в Нормандии

Париж, , 08:10 — REGNUM Более 30 тыс. человек, в том числе около 480 ветеранов, примут участие в праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня, сообщает Le Figaro.

Известно, что около 300 британских ветеранов сядут со своими семьями на круизное судно 5 июня 2019 года в Портсмуте в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и королевы Англии и высадятся в Нормандии 6 июня утром.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии 6 июня на американском кладбище Кольвиль-сюр-Мер вместе с главой Франции. После церемонии главы двух государств отобедают в префектуре Кан.

По словам префекта, число ожидаемых глав государств пока не известно.

Напомним, операция союзников по освобождению Европы от нацистского ига началась 6 июня 1944 года. Тогда 6 939 судов высадили 132 700 человек, союзных войск США, Великобритании и Канады, на пляжах Нормандии во Франции.

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