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Неравноправное соглашение с США Китаю не нужно — МИД КНР

Политика

Китай открыт для равноправных консультаций

Бишкек, 23 мая 2019, 07:50 — REGNUM  Китайская сторона не пойдет на неравноправное торговое соглашение с США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И журналистам на полях министерской встречи ШОС в Бишкеке.

По его словам, если американская сторона захочет проводить торгово-экономические консультации на неравноправной основе, Китай этого не приемлет. Неравноправное соглашение о торговле невозможно, Пекин его никода не одобрит, подчеркнул министр.

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Китай открыт для равноправных консультаций. Однако если выбором Вашингтона будет давление, Китай будет бороться до конца, добавил Ван И, чье заявление опубликовано также на сайте китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены обеими сторонами. Пока неизвестно, когда Пекин и Вашингтон вернутся к диалогу.

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Торговая война между Китаем и США
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