Президент Шри-Ланки помиловал буддийского монаха

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:45 — REGNUM Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена помиловал радикального буддийского монаха Галагоду Атте Гнанасару, обвиняемого в подстрекательствах к насилию против мусульманского меньшинства страны, сообщает 23 мая Al Jazeera.

Данное решение было принято спустя всего неделю после нападения буддистов на дома и магазины, принадлежащие мусульманам, тогда погиб один человек. Данная акция была произведена в ответ на террористический акт, стоивший жизни более 250 жителям страны.

Некоторые правительственные министры и мусульманские лидеры прямо обвиняли Гнанасару в подстрекательстве к насилию, однако он отверг все обвинения.

За освобождение монаха ратовало буддийское духовенство страны, имеющее на Шри-Ланке сильное влияние.

Напомним, в августе 2018 года Гнанасара был приговорен к восьми годам лишения свободы за угрозы представителю журналистского сообщества. Буддист и раньше подвергался критике за свою жесткую позицию в отношении меньшинств страны.

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