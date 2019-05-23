Блогер-музыкант «взорвал» немецкоязычный интернет, выступив против ХДС

Берлин, , 07:42 — REGNUM В Германии невероятную популярность приобрело видео молодого блогера, разоблачающего провалы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Партия возмущена прозвучавшими обвинениями, а автор видео заявляет, что ему угрожали смертью, передает немецкий канал n-tv 23 мая.

18 мая блогер Rezo ja lol ey опубликовал на Youtube почти часовое видео, озаглавленное «Разрушение ХДС». За четыре дня ролик посмотрели более 4,5 млн человек (население Германии около 82 млн. — прим. ИА REGNUM ). Прежние публикации блогера-музыканта не касались политики.

В своей речи автор призвал всех принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая. Он раскритиковал распределение налогового бремени в Германии, недостижение ХДС заявленных целей, в том числе в экологической политике. По его словам, партия разрушает жизнь и будущее граждан страны. Блогер ссылается на исследования, публикации СМИ и различных фондов, а также на собственные усилия и усилия его коллег по поиску информации.

«Я задалась вопросом, почему мы не несем ответственности за семь эпидемий в Египте», — иронично прокомментировала обвинения лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Генеральный секретарь партии Пауль Цимяк назвал заявления Rezo ложными.

Сам блогер сообщил СМИ, что ему и его семье после публикации угрожали смертью.

Как сообщало ИА REGNUM, партия ХДС потеряла популярность после миграционного кризиса 2015 года. В настоящее время, согласно регулярным опросам последних месяцев, за нее готовы голосовать менее 30% избирателей. Конкурентами ХДС стали «Зеленые», завоевывающие вторые места в опросах.