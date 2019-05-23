Четверг, 23 Мая 2019 года
07:39:18 МСК

Лидер «Океана Эльзы» назвал опасным предложение Зеленского о референдуме

Политика

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум опасно и безответственно», считает Вакарчук

Киев, 23 мая 2019, 07:35 — REGNUM  Решение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией является «опасным и безответственным», считает украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную, — опасно и безответственно», — написал певец на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией. В администрации Зеленского отметили, что должны проголосовать «не только депутаты и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение».

Читайте также: Зачем новой украинской власти референдум о переговорах с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить