Лидер «Океана Эльзы» назвал опасным предложение Зеленского о референдуме

Киев, , 07:35 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией является «опасным и безответственным», считает украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную, — опасно и безответственно», — написал певец на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией. В администрации Зеленского отметили, что должны проголосовать «не только депутаты и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение».

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