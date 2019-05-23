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Франция примет 28 езидских женщин и детей — МИД страны

Политика

Женщины получат поддержку в разных французских департаментах

Париж, 23 мая 2019, 07:37 — REGNUM  В министерстве иностранных дел Франции объявили, что страна примет двадцать восемь езидских женщин и их детей, ставших жертвами боевиков в Ираке, сообщает Le Figaro.

«Эти женщины, пострадавшие от боевиков, получат поддержку в разных французских департаментах. Благодаря помощи различных государственных служб Франция предоставляет им защиту, безопасность, образование и медико-социальную поддержку», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Известно, что 10 мая центр по кризису и поддержке в МИД Франции подписал партнерское соглашение с международной организацией по миграции, чтобы принять около 100 женщин-езидов и их детей из иракского Синджара.

Напомним, восемьдесят три езида, 16 женщин и их детей, уже были приняты 19 декабря 2018 года во Франции. В настоящее время ещё тысячи езидов являются беженцами в лагерях на севере страны.

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Политическая жизнь Франции
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