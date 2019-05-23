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Оптимизм относительно слов Зеленского был преждевременным — Медведчук

Политика

Нельзя договариваться о мире и одновременно требовать санкций

Киев, 23 мая 2019, 07:36 — REGNUM  Слова президента Украины Владимира Зеленского, касательно урегулирования конфликта в Донбассе, противоречат его поступкам, заявил глава политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 22 мая в эфире телеканала 112.ua.

Он напомнил слова Зеленского о том, что он готов на всё ради прекращения войны в Донбассе. Это придало надежду на то, что реально существующий план мирного урегулирования — Минские соглашения — будет выполнен, однако эта надежда оказалась преждевременной.

«И то, что сегодня новая власть, и господин Зеленский провозгласил в своей инаугурационной речи, естественно, вызывает оптимизм, но этот оптимизм длился недолго… Через несколько часов… он в беседе с делегацией США, возглавляемой министром энергетики Перри, заявил о том, что Украина благодарна за санкции США против России и просит их усилить. Это как понимать?», — недоумевает Медведчук.

По его словам, можно либо договариваться с Донбассом и Россией, либо требовать ужесточения антироссийских санкций, но нельзя делать и то и другое одновременно.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что готов пожертвовать своим рейтингом и даже своей должностью, чтобы в Донбассе воцарился мир.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с американской делегацией глава Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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