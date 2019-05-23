НАТО вновь потребовало от России «вернуть Крым»

Брюссель, , 07:25 — REGNUM Североатлантический альянс не признает российский Крым и призывает Москву вывести из региона войска. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, говорится в сообщении на сайте организации.

Пич подчеркнул, что альянс не согласен и не будет соглашаться с «незаконной и несправедливой аннексией» Крымского полуострова Россией. Он также потребовал от российских властей освободить украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за вторжение в российские воды.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные призывы в адрес России не раз звучали со стороны НАТО. Так, в апреле постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о подготовке целого пакета мер, направленных на сдерживание России в Чёрном море. В частности, речь шла об «укреплении разведки».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в результате референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

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