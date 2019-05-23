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Путин проведёт переговоры с президентом Конго

Политика

Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом

Москва, 23 мая 2019, 07:24 — REGNUM  Сегодня, 23 мая, президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщается на сайте Кремля.

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Президент Конго находится в России с официальным визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Конго Дени Сассу-Нгессо выступил на пленарном заседании Госдумы РФ.

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Внешняя политика России
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