Барзани поблагодарил США за поддержку реформ в Иракском Курдистане

Эрбиль, Ирак, , 07:24 — REGNUM Глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани поблагодарил генерального консула США Стивена Фагина за поддержку реформ в регионе, сообщает 23 мая Kurdistan.ru.

Во время встречи стороны также обсудили политический процесс в регионе, в Ираке, а также в курдской автономии. Барзани проинформировал американского дипломата относительно процесса формирования нового правительства в Иракском Курдистане.

Напомним, отношения между Эрбилем и Вашингтоном носят достаточно близкий характер. Иракские курды получили широкую автономию в рамках государства благодаря интервенции США в страну в 2003 году.

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