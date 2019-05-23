Кедми: Общество Европы уже готово приравнять русских и Россию к нацистам

Москва, , 07:10 — REGNUM События последних лет и недавний скандал в музее Второй мировой войны в Польше, еще и еще раз подтверждают, что Европа готова поставить Россию на одну доску с нацистами и сделать с ней всё что угодно, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"То, что сегодня произошло в Польше, в Гданьске, в этом музее, пять лет назад не могло произойти, потому что атмосфера сегодня созрела в обществе к тому, чтобы поставить вас на одну доску с нацистами. Но нацисты — это уже прошло, они раскаялись, а вы нет. Потому что вы враг вчера, сегодня и завтра. И на фоне этой пропаганды можно делать все, что угодно», — заявил Кедми.

По его словам, Россия должна не переубеждать Запад, а объяснять ему, какова на самом деле историческая правда, и делать это так, чтобы всем любителям осквернить память тех, кто спас мир от фашизма было больно.

Как сообщало ИА REGNUM, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Кароль Навроцкий остановил выступления группы Kapela podwórkowa когда она исполняла песню «Тёмная ночь» во время проведения Европейской ночи Музеев 19 мая. Он потребовал прекратить петь эту «большевистскую песню», поскольку «есть запрет на ее исполнение», после чего выгнал группу за территорию музея.

Отметим, что события на Украине и в Прибалтике наглядно демонстрируют, что приравнивание коммунизма к нацизму с последующей декоммунизацией являются лишь элементами общего тренда на реабилитацию нацизма и перекладывание исторической вины на СССР и коммунизма, что является конечной остановкой процесса.

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