Эффективность губернатора: Глеб Никитин определил ответственных и кураторов

Нижний Новгород, , 06:34 — REGNUM Указом губернатора Нижегородской области утверждён перечень лиц, которые отвечают за достижение показателей для оценки эффективности деятельности главы региона и председателя правительства. Документ обнародован 22 мая 2019 года в базе нормативных актов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 26 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей субъектов Федерации и деятельности органов исполнительной власти регионов. Для глав регионов будут учитывать 15 критериев. Среди критериев — уровень доверия к власти, экономические итоги по отдельным отраслям и сегментам, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни, демография и другие. До 1 июня 2019 года администрация президента должна разработать и представить методику расчёта показателей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глеб Никитин, ранее занимавший должность первого заместителя министра промышленности и торговли России, был назначен врио нижегородского губернатора 26 сентября 2017 года. Спустя год на выборах ему отдали свои голоса 67,75% избирателей. По итогам 2018 года доход главы региона составил 4,69 млн рублей.

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20 мая Глеб Никитин подписал указ № 46 «Об утверждении перечня лиц, ответственных за достижение показателей для оценки эффективности деятельности губернатора Нижегородской области, председателя правительства». Всего ответственных — 15, по числу критериев, установленных Владимиром Путиным, но в ряде пунктов кураторы и ответственные лица повторяются. Так, критерий доверия к власти, производительность труда в несырьевых отраслях экономики курирует вице-губернатор Евгений Люлин, а отвечают за достижение планки — министр внутренней региональной и муниципальной политики области (на сегодня это Роман Любарский) и министр промышленности, торговли и предпринимательства: на сегодня — Максим Черкасов.

Замгубернатора Игорь Носов курирует сразу четыре экономических показателя: количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе; численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей; уровень реальной зарплаты; объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов). Ответственен за достижение трёх показателей министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков. За численность малого бизнеса ответит Максим Черкасов.

За социально-образовательные и демографические критерии отвечают министр здравоохранения (на сегодня должность вакантна, обязанности выполняет первый замглавы ведомства Елена Саксонова), министр социальной политики — этот пост занимает Алексей Исаев и глава минобра — Сергей Злобин. Курировать этот сегмент от правительства будет замгубернатора Андрей Гнеушев.

Куратором по вопросу числа семей, улучшивших жилищные условия, и уровня доступности жилья будет замгубернатора Сергей Морозов, а отвечать за достижение планки — министр строительства. Он пока пока не назначен, проходит конкурс по отбору на эту должность. Также Морозов курирует долю городов с благоприятной средой и долю автодорог, соответствующих нормативам, за которые отвечают министр энергетики и ЖКХ (Андрей Чертков), и транспортный министр — Вадим Власов. Замгубернатора Андрей Харин будет курировать качество окружающей среды, а отвечать за неё придётся назначенному с января 2019 года главе минэкологии Денису Егорову.

Указом также уточняется, что все ответственные лица в течение месяца после утверждения показателей должны сформировать рабочие группы.