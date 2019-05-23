Шахназаров: либо Зеленский задавит национализм, либо его снесут

Москва, , 05:57 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не усидеть на двух стульях, ему придется определяться, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Ему придется определиться. В конечном счете, попытка быть хорошим для всех обречена, а в этом ситуации — особенно. Либо это приведет к сносу и все равно к гражданской войне, либо ему нужно принять экстраординарные меры», — заявил Шахназаров.

По его словам, Зеленскому нужна сильная поддержка в армии, силовых структурах, СБУ при контроле над ними. При этом, чтобы сохранить целостность оставшейся части Украины, Зеленскому придется подавить ультранационализм и разгромить с применением жесткой силы. Однако, новый президент Украины не похож на решительного человека, а нерешительность, по мнению Шахназарова, чревата распадом Украины.

Напомним, что после своей инаугурации 20 мая президент Украины комик Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Как отметил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян, Зеленский — президент переходного периода на Украине. Его неспособность принять жесткие меры приведет к еще большей радикализации нацистов и поляризации Украины на откровенно нацистскую и на прорусскую.

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