Четверг, 23 Мая 2019 года
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Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в Арктике

Политика

И «восстановить американское лидерство»

Вашингтон, 23 мая 2019, 05:13 — REGNUM  Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).

«Береговая охрана США поможет восстановить американское лидерство в Арктике и поможет бросить вызов растущему военному влиянию России в этом регионе», — заявил он.

Он добавил, что Соединенные Штаты уже приступили к разработке новых ледоколов, способных обеспечивать круглогодичное присутствие США в Арктике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность растущей активности активностью Китая в Арктике. По его словам, Вашингтон выступает категорически против «приарктического» статуса для Пекина.

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Борьба за Арктику
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