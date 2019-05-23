Из НАТО прозвучали «указания» для Москвы по Крыму и Донбассу

Брюссель, , 05:05 — REGNUM Россия должна «отдать Крым», прекратить помогать «боевикам на востоке Украины» и «освободить украинских моряков», заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на встрече с начальниками генштабов государств-членов альянса в Брюсселе.

«И просто для ясности: альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Россией Крыма, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины», — сказал Пич.

Упоминая о провокации украинской стороны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г., представитель альянса также потребовал он России «освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря».

Напомним, украинские участники инцидента в Керченском проливе («украинские моряки») остаются, по решению суда, под стражей до 24 июля 2019 г. Задержание и арест участников провокации активно используется союзниками США в информационной войне против России.

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