Четверг, 23 Мая 2019 года
05:05:34 МСК

Из НАТО прозвучали «указания» для Москвы по Крыму и Донбассу

Политика

НАТО «заступилось» за «украинских моряков»

Брюссель, 23 мая 2019, 05:05 — REGNUM  Россия должна «отдать Крым», прекратить помогать «боевикам на востоке Украины» и «освободить украинских моряков», заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на встрече с начальниками генштабов государств-членов альянса в Брюсселе.

«И просто для ясности: альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Россией Крыма, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины», — сказал Пич.

Упоминая о провокации украинской стороны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г., представитель альянса также потребовал он России «освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря».

Напомним, украинские участники инцидента в Керченском проливе («украинские моряки») остаются, по решению суда, под стражей до 24 июля 2019 г. Задержание и арест участников провокации активно используется союзниками США в информационной войне против России.

Читайте также: Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд оставил под арестом украинских моряков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить