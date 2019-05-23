Трамп может встретиться с Эрдоганом в ходе саммита G20 в Японии

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в турецких властях.

Предполагается, что встреча может состояться в ходе саммита G20, который будет проходить в японской Осаке 28−29 июня. Источники подчеркивают, что в настоящее время точная дата встречи лидеров Турции и США пока неизвестна.

«Мы уже получаем ряд положительных сигналов, однако точное время встречи пока не определено», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Госдеп США вновь предупредил Турцию о негативных последствиях в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Ранее Вашингтон поставил Турции ультиматум, призвав решить вопрос о покупке С-400 в течение двух недель.

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