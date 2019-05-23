В США задержали сторонника ХАМАС, угрожавшего взрывом в башне Трампа

Нью-Йорк, США, , 04:49 — REGNUM В Соединенных Штатах силовики задержали сторонника палестинского движения ХАМАС, угрожавшего устроить взрыв в небоскребе Trump Tower и консульстве Израиля в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба прокуратуры штата Нью-Джерси.

Сообщается, что подозреваемым оказался 20-летний Джонатан Се, проживавший в зажиточном районе города. Ему предъявили обвинения по двум пунктам в сговоре с целью материальной поддержки террористических организаций, к которым Вашингтон относит и ХАМАС. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до 20 лет заключения.

Отмечается, что в апреле 2019 года Се выпустил видео, на котором он, закрыв свое лицо, критиковал сионистскую идеологию и неолиберализм, а также заявил о готовности вступить в ХАМАС. В своем видеообращении он заявил о желании взорвать Trump Tower и израильское консульство в Нью-Йорке.