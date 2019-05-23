CNN узнали о противостоянии Помпео и Болтона

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Серьезное соперничество за влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов возникло между госсекретарем США Майком Помпео и помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Сообщается, что напряженность в отношениях между Помпео и Болтоном возникла из-за разных взглядов на действия США в Иране, КНДР и Венесуэле. В частности, Помпео подозревает Болтона в намерениях занять его место госсекретаря и получить полномочия главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Источники отмечают, что разногласия между госсекратарем и советником президента по нацбезопасности остро проявляются на совещаниях Совета национальной безопасности, которые проходят в Белом доме. При этом источники подчеркивают, что открытого противостояния пока не наблюдается.

По данным телеканала, Помпео старается быть более дипломатичным и пытается найти точки для диалога на заседаниях совета. Болтон же регулярно открыто выражает свою позицию, а также пытается использовать личные связи, чтобы повлиять на принятие решений.