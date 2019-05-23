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На новой монете США не включили СССР в число союзников против Гитлера

Политика

В числе победителей во Второй мировой указаны США, Великобритания и... Франция

Вашингтон, 23 мая 2019, 04:04 — REGNUM  Три флага размещены на реверсе новой американской монеты, выпущенной к 75-летию с окончания Второй Мировой войны: Соединённых Штатов, Великобритании и Франции. Компании Bradford Exchange опубликовала фото монеты.

Отмечается, что на аверсе монеты — «даты ключевых побед союзников», а на реверсе — «приветствие союзников с цветными изображениями флагов США, Великобритании и Франции».

Отметим, что в число союзников американцы не включили главного победителя в войне — СССР.

Напомним, кроме СССР, США, Великобритании и Франции, в антигитлеровскую коалицию входили 53 государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посетителей музея War Museum в Оттаве поразил тот факт, что на выставке, посвящённой Второй мировой войне, вообще не упоминается СССР. Зато нацистская Германия представлена «как только можно»: здесь выставлены и исторические документы, и автомобиль Гитлера.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая мировая война без Советского Союза в канадском музее War Museum

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