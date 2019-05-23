Четверг, 23 Мая 2019 года
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В ЮАР переизбрали Сирилла Рамафосу на пост президента страны

Политика

Его кандидатура была безальтернативной

Кейптаун, 23 мая 2019, 03:44 — REGNUM  Парламент Южноафриканской республики (ЮАР) переизбрал Сирилла Рамафосу, лидера победившей на выборах партии «Африканский национальный конгресс» (ANC), на должность президента страны, передает телеканал News24.

По данным телеканала, кандидатура Рамафосы, представленная на голосование в парламенте, была безальтернативной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая правящая партия ЮАР ANC получила большинство в парламенте страны по итогам выборов. Ей досталось 57,5% мест в парламенте. Предполагалось, что именно победа ANC на выборах позволит действующему президенту Сириллу Рамафосе вновь возглавить страну на пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая партия ЮАР одержала победу в парламентских выборах

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