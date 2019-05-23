Трамп призвал демократов в Конгрессе заняться делом, а не расследованиями

Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Лидерам Демократической партии в Конгрессе США следует заняться своим делом — законотворчеством, а не расследованиями, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Невозможно одновременно заниматься расследованиями и законотворчеством — это так не работает. Невозможно ехать по двум дорогам одновременно. Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и другие прекратят играть в свои игры», — заявил он.

По словам Трампа, расследование дела по так называемому «российскому вмешательству» в выборы президента США в 2016 году стоило американским налогоплательщикам $40 млн и отняло два года напряженной работы правительства, которую следовало потратить на благо Соединенные Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что переговоры о публичном выступлении экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера в Конгрессе США зашли в тупик. Члены Демпартии США не смогли договориться о том, стоит ли полностью представлять итоговый доклад Мюллера общественности или нет.

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