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Госдеп вторые сутки запугивает Турцию из-за С-400

Политика

Американцы: Хотим работать с Анкарой по своим правилам

Госдеп вторые сутки запугивает Турцию из-за С-400
© ИА REGNUM
С-400

Вашингтон, 23 мая 2019, 02:57 — REGNUM  Предупреждение о плохих последствиях для Анкары в случае покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» снова протранслировали в Госдепе.

Глава пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус сообщила журналистам 22 мая, что Вашингтон готов работать с Анкарой, но её намерение купить С-400 закончатся «крайне негативно» — для отношений НАТО с Турцией.

Напомним, 21 мая представитель Госдепа предупредил Анкару, что она или откажется покупать С-400, и это надо решить за две недели, или у неё будут проблемы с участием в программе по американским истребителям — бомбардировщикам F-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве сочли эти предупреждения Госдепа непозволительными.

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По мнению военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, Турцию американцы вряд ли запугают, а вот кризис в отношениях Вашингтона и Анкары практически гарантирован.

Читайте ранее в этом сюжете: США снова дали Турции «последний шанс» отказаться от С-400

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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