Пентагон задумался об отправке 5 тыс. военных на Ближний Восток

Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Пентагон рассматривает просьбу Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) об отправке еще пяти тысяч человек на Ближний Восток из-за возникшей напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Источники сообщают, что в настоящее время неизвестно, к какому решению по этому запросу склоняется американское министерство обороны. Подчеркивается, что отправка войск на Ближний Восток будет носить якобы сугубо оборонительный характер. Официально прокомментировать эту информацию Пентагон отказался.

В то же время источники агентства Associated Press сообщают, что Пентагон намерен в ближайшее время представить Белому дому план по отправке дополнительных десяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Также, по словам источников AP, минобороны США рассматривает вариант отправки дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot и усиление группировки боевых кораблей в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави сообщил, что иранские ВМС полностью контролируют действия военных кораблей военно-морских сил США в регионе.

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